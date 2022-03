உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுகவின் வெற்றி ரகசியம் இதுதாங்க... "உண்மையை உடைத்த" உதயநிதி ஸ்டாலின்

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

ராணிப்பேட்டை: ‛‛தமிழகம் முழுவதும் மக்களிடம் மிகுந்த எழுச்சி காணப்பட்டதால் தான் உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக அமோக வெற்றி பெற்றது'' என அக்கட்சியின் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.

சமீபத்தில் தமிழகத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது. இதில் திமுக அமோக வெற்றி பெற்றது. மொத்தமுள்ள 21 மாநகராட்சிகளையும் திமுக கைப்பற்றியது.

நகராட்சி, பேரூராட்சிகளிலும் திமுக வேட்பாளர்கள் அதிகளவில் வெற்றி பெற்றிருந்தனர். இதனால் தமிழகத்தில் 90 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக நகராட்சி, பேரூராட்சிகள் திமுகவிற்கு கிடைத்தது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக, பாமக, அமமுக, நாம் தமிழர் கட்சிகள் தோல்வி அடைந்தன.

English summary

The DMK won the local body elections because of the uprising of the people all over Tamil Nadu, says Udayanithi Stalin.