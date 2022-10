நான் ஆட்டோகாரன் ஆட்டோகாரன் நாலும் தெரிஞ்ச ரூட் காரன்! பழசை மறக்காத கும்பகோணம் மேயர் சரவணன்!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: தற்போது மேயர் என்ற உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் அடிப்படையில் தாம் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் என்பதால் அதன் மூலம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்திருக்கிறார் கும்பகோணம் மாநகராட்சி மேயர் சரவணன்.

ஆயுத பூஜையை ஒட்டி தனது ஆட்டோவை தாமே கழுவி சுத்தம் செய்து பெரியகடை வீதியில் உள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டிற்கு ஆட்டோவை ஓட்டி வந்த மேயர் சரவணன், அங்கு தனது சக ஆட்டோ ஓட்டுநர் நண்பர்களுடன் பூஜையில் பங்கேற்றார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சாதாரண வார்டு கவுன்சிலராக வெற்றிபெற்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர் சரவணனை, மேயராக்கி அழகு பார்த்த கட்சி காங்கிரஸ் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

English summary

Kumbakonam Mayor Saravanan has attracted everyone's attention because he is an auto driver, even though he holds the high post of Mayor.