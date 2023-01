சுபஸ்ரீ மரணம்.. தொடரும் ஈஷா மைய மர்மம்! முதலமைச்சரே சொல்லிட்டாரே! அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விளக்கம்

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: ஈஷா யோகா மைய பயிற்சிக்கு சென்ற பெண் ஒருவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காததை போன்று அண்ணாமலை போன்றவர்கள்பேசி வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தஞ்சாவூரியில் கடந்த 1896 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் இயங்கி வந்தது. இந்த நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் புதிதாக கட்டப்பட்டு வேறு இடத்திற்கு சென்ற பிறகு, தற்போது அருங்காட்சியமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் மற்றும் மாவட்ட சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டிடத்தை தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று திறந்து வைத்தார்.

