தலித்துகள் முடிவெட்ட தடை.. இரட்டை குவளை முறை! அதுவும் தமிழ்நாட்டில் - நெஞ்சை உறைய வைக்கும் தீண்டாமை

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: ஒரத்தநாடு அருகே கிளாம்பாக்கம் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் சலூன் கடைகளில் முடிவெட்ட தடை விதித்ததுடன், தீண்டாமையை பின்பற்றும் வகையில் இரட்டை குவளை முறை கடைபிடிக்கப்படுவதாக அங்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு உள்ள அவர், "தஞ்சை ஒரத்தநாடு தாலுகா பகுதிகளில் பட்டியலினத்தவருக்கு இரட்டைகுவளையும், முடிவெட்ட அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும் தகவலறிந்து கடந்த அக் 27ம் தேதி மே 17 இயக்க தோழர்களுடன் நானும், தோழர்.அரங்க குணசேகரனும் கள ஆய்விற்கு சென்றோம்.

அப்பகுதியில் இருக்கும் மே 17 தோழர்களுடன் சென்று ஆய்வு செய்ததில் இரட்டைக்குவளை முறை கிளாமங்கலம் தெற்கு எனும் கிராமத்தில் வழக்கத்தில் இருப்பதும், முடிவெட்ட அனுமதி மறுப்பதையும் அந்த ஊர் மக்கள் தெரிவித்தார்கள்.

ஊரை விட்டு ஒதுக்குறோம்.. ஒரத்தநாட்டில் தீண்டாமை! தலித்துகளுக்கு பொருள் விற்க மறுப்பு -பகீர் வீடியோ

English summary

The coordinator of the May 17 movement Thirumurugan Gandhi, said that the Scheduled Caste people in Kilambakkam village near Orathanadu have imposed a complete ban on salons and the double mug system is being followed to follow untouchability.