அரியலூர் மாணவி தற்கொலை.. விசாரணையை தொடங்கிய தேசிய குழந்தைகள் கமிஷன்.. கிராமத்தினர் வாக்குமூலம்

அரியலூர்: அரியலூர் மாணவி தற்கொலை தொடர்பாக தேசிய குழந்தைகள் கமிஷன் விசாரணை தொடங்கி நடந்து வருகிறது.

தஞ்சாவூரில் பள்ளி மாணவியின் தற்கொலை விவகாரம் தமிழ்நாட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அங்கு உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஒன்றின் ஹாஸ்டலில் தங்கி படித்து வந்த பிளஸ் 2 மாணவி பூச்சி மருந்தை குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

ஹாஸ்டலை சுத்தம் செய்ய சொல்லி வார்டன் சகாய மேரி தொல்லை கொடுத்ததால் அந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீஸ் தரப்பு தெரிவிக்கிறது. மேஜிஸ்டிரேட் முன் மாணவி கொடுத்த வாக்கு மூலத்திலும் இதே விஷயம்தான் பதவி செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

A team from the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), led by chairperson Priyank Kanoongo, will visit Thanjavur on January 30 and 31 to inquire into the suicidal death of the Class 12 student.