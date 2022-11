காதலுக்கு குறுகே நின்ற பெற்றோர்! சைக்கோவாகி தாய்-தந்தையை கொலை செய்த மகன்! இறந்த உடல்களுடன் இப்படியா?

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே தில்லையம்பூர் பகுதியில் தாய் - தந்தையை கொலை செய்துவிட்டு, இரண்டு நாட்கள் பிரேதத்துடன் சமைத்து சாப்பிட்டு வந்த மகனை காவல்துறையினர் கைது செய்ததுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொலை சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் ஒருபுறம் அதிகரித்து வந்தாலும் பெரும்பாலானவை திட்டமிடப்பாடதைவையாகவும் அல்லது குடிபோதையில் நிகழ்ந்து வருகிறது. அதைத் தாண்டி சில சம்பவங்கள் தமிழக அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.

அந்த வகையில் கும்பகோணத்தில் நடைபெற்றுள்ள சம்பவம் தான் தமிழக அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. காதலால் சைக்கோவான இளைஞர் ஒருவர் தனது பெற்றோரை கொலை செய்திருக்கிறார் அதுவும் இரண்டு நாட்கள் சடலத்துடன் சமைத்து சாப்பிட்டு இருக்கிறார்.

English summary

The police arrested the son who had killed his mother-father and cooked with their dead bodies for two days in Thillaiyampur area near Kumbakonam of Tanjore district, which has created a lot of excitement in the area.