தஞ்சையிலிருந்து பிரிக்கப்படுமா கும்பகோணம்? 18 ஆம் தேதி சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம்

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரிலிருந்து கும்பகோணத்தை பிரித்து தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கக்கோரி ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி அனைத்துக் கட்சி பிரமுகர்கள் சென்னையில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக அறிவித்து உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டின் பழமையான மாவட்டங்களில் ஒன்றான தஞ்சாவூரை பிரித்து திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்கள் உருவாகின.

2 ஆண்டுகளுக்கு முன் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு நாகையிலிருந்து பிரித்து மயிலாடுதுறை என்ற புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்கப்பட்டது.

English summary

All party figures have announced that they will hold an attention-grabbing protest in Chennai on April 18 to demand the separation of Kumbakonam from Thanjavur and declaring it a separate district: தஞ்சாவூரிலிருந்து கும்பகோணத்தை பிரித்து தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கக்கோரி ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி அனைத்துக் கட்சி பிரமுகர்கள் சென்னையில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக அறிவித்து உள்ளனர்.