போச்சே.. தென்னக புள்ளியால் அப்செட்டில் தேனி தலைகள்.. ஓபிஎஸ் டீம் வீசும் வலை - அடடா.. காட்சி மாறுதே!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் சொந்த மாவட்டமான தேனியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாளர்களாக மாறிய நிர்வாகிகள் தற்போது ஆர்.பி.உதயகுமார் மீது கடும் அப்செட்டில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு பொதுக்குழுவைக் கூட்டியபோது, தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் ஈபிஎஸ் அணிக்குத் தாவினர். ஓபிஎஸ் கோட்டையிலேயே ஈபிஎஸ் ஓட்டை போட்ட இந்த நிகழ்வு அதிமுகவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து, தேனியில் ஆர்.பி.உதயகுமார் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை பிரமாண்டமாக நடத்தி தனது செல்வாக்கை நிரூபித்தார் ஈபிஎஸ்.

ஆனால், ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு துணையாக நின்று உதவிய தேனி தலைகளை ஆர்.பி.உதயகுமார் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து வருவதால், அவர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

It has been reported that the executives who have become supporters of Edappadi Palaniswami from Theni are now upset with RB Udayakumar. Knowing this, OPS faction have laid bait towards them.