10 லட்சம் கோடி ஊழல்! ஆதினத்தை தொட்டால் திமுகவில் ஒருவர் கூட இருக்கமாட்டார்கள்! எச்.ராஜா பரபர பேச்சு!

தேனி : தமிழகத்தில் உள்ள இந்து கோவில்களில் சுமார் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மேல் ஊழல் நடந்துள்ளது எனவும் திமுக அரசின் வேதனைகளை மக்கள் எடுத்த கூற வேண்டுமென பாஜக மூத்த தலைவரும் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான எச் ராஜா கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்துள்ள நிலையில், அவரது தலைமையிலான ஆட்சி எட்டு ஆண்டுகளை கடந்து உள்ளது.இதை அடுத்து இந்தியா முழுவதும் பாஜக சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக இதுபோன்ற கூட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் தேனியில் மத்திய அரசின் 8 ஆண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பாஜக மூத்த தலைவரும் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான எச்ச ராஜா கலந்து கொண்டு பேசினார்.

கோவில் நிலத்தை தொட்டால் போராட்டம் வெடிக்கும்... திமுக அரசுக்கு எச் ராஜா கடும் எச்சரிக்கை

H Raja, a senior BJP leader and a member of the National Executive Committee, has said that more than Rs 10 lakh crore worth of corruption has taken place in Hindu temples in Tamil Nadu and that the people should take the pains of the DMK government.