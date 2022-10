வேலியில் சிக்கிய சிறுத்தை.. சிக்கலில் சிக்கிய ஓபிஆர்! “ஸ்கெட்ச்” போட்ட திமுக! களமிறங்கிய ‘தங்கம்’!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தேனி மக்களவை உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத் தோட்டத்தில் சிறுத்தை மின்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக, அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையில் திமுகவினர் மாவட்ட வன அலுவலர் சமர்த்தாவிடம் புகார் அளித்துள்ளதால் ஓபிஆருக்கு கூடுதல் நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள சொர்க்கம் கோம்பை வனப்பகுதியில் ஓ.பி.எஸ் மகனான எம்.பி. ரவீந்திரநாத்க்கு சொந்தமான தோட்டம் உள்ளது. இத்தோட்டத்தின் சோலார் மின்வெளியில் சிக்கி சிறுத்தை ஒன்று சில தினங்களுக்கு முன்பு உயிர் இழந்தது.

இந்தச் சம்பவம் தற்போது சர்ச்சையாகி உள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக வனத்துறை அலுவலர்கள், ரவீந்திரநாத் தோட்டத்தில் ஆட்டுக்கிடை அமைத்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த அலெக்ஸ் பாண்டியன் என்பவரை கடுமையாக தாக்கி அவரை கைது செய்துள்ளனர்.

ஒரே ஒரு எம்பி பதவிக்கு ஆபத்து? டெல்லி கதவை தட்டிய ஓபி ரவீந்திரநாத் குமார்! ம்ஹும் வாய்ப்பில்லை போலயே?

English summary

The DMK members under the leadership of Thanga Tamilselvan, the DMK North District Secretary, have filed a complaint with the District Forest Officer regarding the death of a leopard caught in an electric fence in Theni Lok Sabha member Rabindranath's garden.