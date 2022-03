காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கிய தேனி அல்லிநகரம் நகராட்சியில் திமுக வெற்றி.. கூட்டணி தலைவர்கள் கொதிப்பு

Theni

தேனி: நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் களமிறங்கி ஊராட்சி தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்த பெண், தேனி அல்லிநகரம் நகராட்சி தலைவராக இன்று தேர்வானார். காங்கிரசுக்கு இந்த நகராட்சி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் திமுக கைப்பற்றியுள்ளது.

தமிழகத்தில் நடந்த நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக அமோக வெற்றி பெற்றது. பெரும்பாலான மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளை தனித்து கைப்பற்றியுள்ளது.

ஆனாலும் திமுக தனது கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பிற கட்சிகளுக்கு மாநகராட்சியில் மேயர், துணை மேயர், நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் தலைவர், துணை தலைவர்கள் பதவிகளை ஒதுக்கியது.

English summary

The woman who resigned from the post of Panchayat President after contesting in the Urban Local Government Elections was elected as the president of Theni Allinagaram Muncipality today. The DMK has taken over the municipality after it was allocate to the Congress.