கொரோனா வந்தால் என்னவெல்லாம் பாதிப்புகள் வரும்.. நோயாளியாக இருந்த அனுபவம்!

தேனி: கொரோனா வந்தால் என்னவெல்லாம் பாதிப்புகள் வரும் என்பதை இக்கட்டுரையை எழுதும் நான், என் சொந்த அனுபவத்தை பகிர்கிறேன். இந்த கருத்துகள் அனைத்தும் என் சொந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் எழுதியிருக்கிறேன்.

ஏப்ரல் 14ம் தேதி சித்திரை திருநாள் குடும்பத்துடன் தேனி மாவட்டம் மேகமலைக்கு சென்று ரசித்தோம். எல்லோரும் மாஸ்க் அணிந்திந்தே மேகம் தவழும் மலைகளில் இருந்து ரசித்தோம். மறுநாள் காலை அலுவலக பணியை வீட்டில் இருந்தபடி செய்து கொண்டிருந்தேன். காலையில் தொண்டை கரகரப்பு இருந்தது. மெதுவாக உடல் சூடாக தொடங்கியது. மதியத்திற்கு பிறகு தலைவலியும், காய்ச்சலும் அடிப்பதை உணர்ந்தேன்.

இதனால் உடனே எல்லோரும் செய்த அதே தவறை நானும் செய்தேன். மெடிக்கால் ஷாப்பிற்கு சென்று இரண்டு காய்ச்சல் தலைவலி மாத்திரை வாங்கி வந்தேன். அதில் ஒரு ஷெட்டை உடனே போட்டேன். காய்ச்சலும் சரியானது போல் இருந்தது. எப்போதும் போல் அன்றைய நாள் வேலையை முடித்தேன். இரவு வரை நன்றாகவே இருந்தேன். இரவுக்கான மாத்திரையையும் போட்டுவிட்டு தூங்கினேன்.

