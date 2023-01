“ஆளுநர் ரவி ஆர்எஸ்எஸ் கருவி”.. சேதுசமுத்திர திட்டத்தை வாஜ்பாயிடம் சொன்னதே நான்தான் - வைகோ ஓபன் டாக்

Thirunelveli

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருநெல்வேலி: தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அநீதியை ஆளுநர் மாளிகை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்றும், சட்டமன்றத்தில் அநாகரீகமாக நடந்து கொண்ட ஆளுநரை உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்து உள்ளார். சேது சமுத்திர திட்டம் தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வந்த முதலமைச்சரை மனதார பாராட்டுகிறேன் என்று அவர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ இன்று நெல்லை ரெட்டியார்பட்டியில் நடைபெற்ற கட்சி பிரமுகர்கள் இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்றார். முன்னதாக அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அதில், "தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை நடக்காத அநீதியை ஆளுநர் மாளிகை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ஆளுநர் சட்டமன்றத்தில் நடந்து கொண்ட முறை இதுவரை எந்த மாநிலத்திலும் எந்த ஆளுநரும் நடத்தாத ஒன்று. ஆளுநர் அநாகரீகமான செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். எனவே அவரை உடனே வெளியேற்ற வேண்டும்.

MDMK General Secretary Vaiko has said that the governor is injustice and there is no political history of Tamil Nadu and the governor who behaved indecently in the assembly should be recalled immediately.