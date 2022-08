‘நண்பருக்கு’ நன்மை செய்யும் பிரதமர்! எல்லாமே அதானிக்கு? பெரிய ஆபத்தில் தான் முடியும்! சீறிய சீமான்.!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

நெல்லை : மின்சாரத்துறை உட்பட அனைத்து துறைகளையும் தனியார் மயப்படுத்துவது என்பது ஒரு பேராபத்தை நோக்கிய பயணம் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்,"இலங்கையில் மோசமான பொருளாதர கொள்கையால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு ஐந்து நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு கிலோ அரிசி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அந்த நிலைமை நமக்கு வருவதற்கு முன்னே எச்சரித்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் உணர்த்துகிறது.

English summary

Naam Tamilar katchi co ordinator Seeman has strongly criticized the privatization of all sectors, including the power sector, as a journey towards disaster.