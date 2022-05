நெல்லை-மைசூர் ரயில் ஏன் கேரளா வழியாக போகிறது.. மதுரை வழியே இயக்க எம்.பி. ஞான திரவியம் கடிதம்

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தேர்வுக்காக இன்று இயக்கப்படும் திருநெல்வேலி - மைசூர் ரயிலை மதுரை வழியாக இயக்க திருநெல்வேலி எம்பி ஞானதிரவியம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும் கேரளாவின் நலனுக்காக தென்தமிழக மக்களுக்கு பலனிக்காத வகையில் ரயில் இயக்கி திருநெல்வேலி மாவட்ட வளங்களை பயன்படுத்துவதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் பல்வேறு பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வு மே 9ம் தேதி நடக்கிறது. இதில் ஏராளமான மாணவர்களுக்கு பிற மாநிலங்களில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதையடுத்து மாணவர்களின் வசதிக்காக தேர்வு மையங்கள் உள்ள வழித்தடங்களை இணைக்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.

Tirunelveli MP Gnanathiraviam has requested to run the Tirunelveli-Mysore train via Madurai which will be operated today for the selection of Railway Personnel Selection Board. He also accused the officials of using the resources of Tirunelveli district for the benefit of Kerala without benefiting the people of South Tamil Nadu.