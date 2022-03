கண்ணீருடன் தமிழகம் வந்த உக்ரைன் மாணவர்கள்.. கனிவுடன் சந்தித்து பேசிய முதல்வர்.. நெகிழ்ச்சி வீடியோ..!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வரும் நிலையில் அந்நாட்டிலிருந்து மீண்டு வந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த மருத்துவ மாணவர்களை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்து அவர்களது அனுபவங்களையும் கோரிக்கைகளையும் கேட்டறிந்தார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா ஒன்பதாவது நாள் தாக்குதலை நேற்று முன் தினம் தொடங்கிய நிலையில் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

தலைநகரான கீழ் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்ததாக நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய நகரமான கார்கிவ் நகரின் பக்கம் ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தொடங்கப்பட்டது.

