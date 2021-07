இதனால் தான் அதிமுக அழியப் போகிறது .. தேர்தலில் பழிவாங்கப்பட்டேன்.. ஜான் பாண்டியன் ஆவேசம்

Thirunelveli

oi-Velmurugan P

திருநெல்வேலி : இரட்டை தலைமையால் அ.தி.மு.க. அழிவை நோக்கி செல்கிறது. தேர்தலில் நான் பழிவாங்கப்பட்டேன் என த.ம.மு.க. நிறுவன தலைவர் ஜான்பாண்டியன் ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.

சென்னை எழும்பூர் தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட ஜான் பாண்டியன் தோல்வி அடைந்தார். தனது தோல்வி குறித்து இதுவரை வெளிப்படையாக விமர்சிக்காமல் இருந்த அவர், முதல் முறையாக அதிமுகவின் இரட்டை தலைமை குறித்து விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நேற்று தலைவர் ஜான்பாண்டியன் தலைமையில் திருநெல்வேலியில் நேற்று நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் சட்டசபை தேர்தலில் வென்ற தி.மு.க.,அரசுக்கு பாராட்டு தெரிவிப்பது, மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகனுக்கு பாராட்டு தெரிவிப்பது, மேகதாது அணைக்கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

English summary

The AIADMK is headed for destruction by dual leadership. "aiadmk revenged me in the election" said Tmmk leader john pandian on saturday in thirunelveli.