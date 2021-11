நெல்லை மாநகராட்சி தேர்தல் விறுவிறு.. வந்து இறங்கிய பெங்களூர் இன்ஜினியர்கள்!

Thirunelveli

oi-Veerakumar

நெல்லை: நெல்லை மாநகராட்சியில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாக்கு இயந்திரங்கள் அரசியல் கட்சி முகவர்கள் மற்றும் தேர்தல் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பெல் நிறுவன மென் பொறியாளர்கள் மூலம் சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் விறுவிறுப்பாக செய்து வருகிறது.

அதன்படி பல்வேறு மாவட்டங்களில் மாநில தேர்தல் ஆணையர் தலைமையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பான முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி முடித்து, வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் பணி வார்டு வரையறை செய்யும் பணி, மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் இருக்கும் வார்டுகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு செய்யும் போன்றவை நடந்து வருகிறது.

English summary

The voting machines used for the urban local elections in Nellai Corporation are being checked by Bell Institutional Soft Engineers in the presence of political party agents and election officials.