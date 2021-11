ஐயயோ.. அதிகாரிகளை செருப்பால் அடிக்க அனுமதி கொடுங்க.. கலெக்டருக்கு திருவள்ளூர் சுந்தரவேலு கடிதம்!

Thiruvallur

oi-Veerakumar

திருவள்ளூர்: தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில், தகவல் அளிக்காத அதிகாரியை செருப்பால் அடிக்க அனுமதி கேட்டு திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக திருத்தணி தாலுகா, பெரியகளக்காட்டூரைச் சேர்ந்த சுந்தரவேலு, என்பவர், திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், கூறியுள்ளதாவது:

மீண்டும் பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லும் பிக் பாஸ்...இன்று சேட்டைக்கு பஞ்சம் இருக்காது போல

English summary

A man has written a letter to the Tiruvallur District Collector seeking permission to slap an uninformed officer under the Right to Information Act.