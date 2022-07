என்டிஏ மட்டும்தான்.. அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இல்லை? பாமக தலைவர் அன்புமணி சூசக பதில்!

Thiruvallur

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவள்ளூர்: தமிழகத்தில் அதிமுகவுடன் பாமக கூட்டணியில் இல்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாமக தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் அண்மையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் இருந்து, மாவட்டவாரியாகச் சென்று, கட்சியினரை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்ட பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் திருத்தணி தொகுதிக்கு உட்பட்ட கரும்பேடு, பள்ளிப்பட்டு உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு கட்சி கொடி ஏற்றி, இனிப்புகளை வழங்கினார்.

English summary

Following a question was asked whether there is an alliance between the PMK and the AIADMK. Anbumani Ramadoss said, We are in the National Democratic Alliance only in Delhi.