‘அண்ணலுக்கு’ மரியாதை! எங்கோ கேட்ட குரல்! சட்டென திரும்பிப் பார்த்த அன்புமணி! கொண்டாடும் பாட்டாளிகள்!

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆர்.கே.பேட்டை ஒன்றியம் முருகம்பட்டு கிராமத்தில் கொடியேற்ற பாமக தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் சென்றபோது, அப்பகுதியை சேர்ந்த தொண்டரின் கோரிக்கையை ஏற்று அண்ணல் அம்பேத்கரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார்.

பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடந்த சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமை இரண்டு நாட்கள் திருத்தணி தொகுதிக்கு உட்பட்ட 60 இடங்களில் பாமகவின் கொடியை ஏற்றி வைக்கும் வகையில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டார்.

அதன்படி திருத்தணி தொகுதி பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியத்தில் கரிம்பேடு கிராமத்தில் உள்ள லிங்கேஸ்வர்ர் கோவில் அருகே திருவிழா கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சியிலும் அன்புமணி கட்சி தொண்டர்களுடன் கலந்து கொண்டார்.

English summary

When pmk leader Anbumani Ramadoss went to Murukambatu village of RK Pettai Union of Tiruvallur district to hoist the flag, he honored the statue of Annal Ambedkar by accepting the request of a volunteer from the area.