அன்று செருப்பை தலையில் வைத்தவர்கள்.. இன்று மேயராக்கப்பட்டுள்ளனர்.. லியோனி சர்ச்சை பேச்சு

Thiruvallur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவள்ளூர்: செருப்பை தலையில் தூக்கி வைத்துத் கொண்டு இருந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரை மாயராக்கி 'வணக்கத்திற்குரிய மேயர்' என்று அழைக்க செய்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திராவிட புரட்சியை செய்துவிட்டதாக திமுக தலைமைக்கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி தெரிவித்துள்ளார்.

பொன்னேரியில் திமுக தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசின் ஓராண்டு சாதனைக விளக்க பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது.

திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் கும்மிடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கோவிந்தராஜன் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது.

பேரறிவாளன் விடுதலை ரொம்ப தப்பு.. இதனால் திமுக-காங். கூட்டணியில் விரிசலா? திருநாவுக்கரசர் விளக்கம்

English summary

People who carry chappals in their head are now become mayor - Dindugal Leoni People who carry chappals in their head are now become mayor - Dindugal Leoni: செருப்பை தலையில் தூக்கி வைத்துத் கொண்டு இருந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரை மாயராக்கி ’வணக்கத்திற்குரிய மேயர்’ என்று அழைக்க செய்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திராவிட புரட்சியை செய்துவிட்டதாக திமுக தலைமைக்கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி தெரிவித்துள்ளார்.