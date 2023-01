இந்திக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும்.. பிற மொழிகளை அழிக்க பாஜக முயற்சி.. மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு!

இந்தி மொழியை வைத்து பிற மொழிகளை பாஜக அழிக்க பார்ப்பதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

Thiruvallur

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவள்ளூர்: ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல், ஒரே மொழியை வைத்து பிற மொழிகளை பாஜக அழிக்க பார்ப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இந்தி மொழியை திணிப்பதை தனது வழக்கமாக பாஜக கொண்டுள்ளதாகவும், இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும் என்றும் தெரிவித்தார்.

இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராகத் தமிழ்நாட்டில் நடந்த 1965-ஆம் ஆண்டு மாபெரும் போராட்டம் வெடித்தது. பல உயிர்களை பலி கொண்ட அந்தப் போராட்டம் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை வீழ்த்தி திமுக அரியணை ஏற இந்தப் போராட்டம் திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து, தமிழ் மொழியைக் காக்க உயிர் நீத்த தியாகிகளின் நினைவாக இன்று மொழிப்போர் தியாகிகள் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தி திணிப்பு போராட்டங்களில் பங்கேற்று உயிர்நீத்த மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 25ம் தேதி திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் சார்பில் வீர வணக்கம் செலுத்துவது வழக்கம்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has accused BJP of trying to destroy other languages by keeping one country, one election and one language. He said that BJP has a habit of imposing Hindi language and the struggle against imposition of Hindi will continue.