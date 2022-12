சூறையாடிய மாண்டஸ்..தவிக்கும் மக்கள்.. திருவண்ணாமலையில் 25 செமீ மழை..எங்கெங்கு வெள்ளம்

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: மாண்டஸ் புயல் காரணமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக திருவண்ணமலை மாவட்டம் வெம்பாக்கத்தில் 25 செ.மீ. மழை பெய்துள்ளது. அடுத்ததாக ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மின்னல், பனப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் தலா 20 செ.மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு வெள்ளிக்கிழமை காலை வரை தீவிர புயலாக இருந்த மாண்டஸ், மீண்டும் வலுவிழந்து புயலாக மாறியது. இந்த மாண்டஸ் புயல் புதுவைக்கும் ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாவிற்கும் இடையில் மாமல்லபுரத்தில் 9ஆம் தேதி இரவு முதல் 10ஆம் தேதி காலை வரை கரையை கடக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டது.

நேற்று இரவு 8.30 மணிக்கு மாமல்லபுரத்திலிருந்து சுமார் 100கிமீ தொலைவிலிருந்து வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வந்தது மாண்டஸ் புயல். நேற்று இரவு 11.30 மணிக்கு கரையை கடக்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை சுமார் 3 மணிக்கு கரையை கடந்தது. புயலின் மையப்பகுதி அதிகாலை 3 மணியளவில் கரையை முழுவதுமாக கடக்கும் வரை அதி கனமழையும் சூறைக்காற்றும் நீடித்தது.

மாண்டஸ் புயல் காரணமாக, சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் பல்வேறு பகுதிகளில் சாலையில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்தன. பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. சாலையின் நடுவே வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பர பலகைகள் காற்றால் பெயர்ந்து விழுந்தன. இதனிடையே, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இன்று ஒருநாள் மட்டும் சைக்கிளிங் செல்ல போக்குவரத்து காவல்துறை தடை விதித்துள்ளது.

