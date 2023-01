எடப்பாடி தலைமையில் தான் அதிமுக.. மற்றதெல்லாம் புழு.. ‘இரட்டை இலையில் போட்டி’ : சீறிய மாஜி அமைச்சர்!

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை : எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இயங்கும் அணி தான் உண்மையான அதிமுக என்றும், மற்றவை எல்லாம் குழுவாகவும் புழுவாகவும் தான் உள்ளன என்றும் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக செய்தி தொடர்பாளருமான வைகைச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் இரு அணிகள் களமிறங்குகின்றன.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பும், வேட்பாளரை களமிறக்குவதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

எடப்பாடியா? ஓபிஎஸ்ஸா? ஈரோடு கிழக்கில் பாஜக ஆதரவு எந்த அணிக்கு.. அவங்களுக்குத்தான் அதிக சான்சாமே?

English summary

Former Minister and AIADMK Spokesperson Vaigaiselvan said that the team led by Edappadi Palaniswami is the real AIADMK and all others are worms.