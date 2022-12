சிப்காட் பழக்கம்.. தலைக்கேறிய போதையில் அடங்கிய உயிர்! அழுது புரண்ட ராஜீ! மொத்த ப்ளானும் சொதப்பல்

Thiruvannamalai

oi-Rajkumar R

திருவண்ணாமலை : திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே கள்ளக்காதலனுக்காக கணவனை கொலை செய்த மனைவி உள்பட மூன்று பேர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், கொலை செய்தது எப்படி என கொலையாளிகள் அதிர வைக்கும் வாக்குமூலத்தை அளித்துள்ளனர்.

தகவல் தொழில்நுட்பம் சமூக வலைதளங்களின் தாக்கம் அதிகரித்துவிட்ட இந்தக் காலத்தில் குடும்ப உறவுகள் சிதைந்து வருகிறது என்பது ஒரு கசப்பான உண்மை. அதனை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்.

கணவன் மனைவிக்கு இடையே கருத்தொற்றுமை காரணமாக அவர்கள் பிரிந்து வாழ்வது அல்லது வேறு துணையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது அவர்களது மனம் மற்றும் தனிப்பட்ட பிரச்சனை. ஆனால் முறையற்ற உறவு திருமணம் தாண்டிய உறவு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் சமூகம் சார்ந்த பிரச்சினைகளாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஹேப்பி நியூ இயர் சொல்ல கேக்கோட வராம... இப்டி சீக்கோட வந்திருக்கியே.. இதெல்லாம் டூமச்!

The police have arrested three people, including the wife, who killed her husband for her lover near Vandavasi in Thiruvannamalai district, and the killers have given a shocking confession as to how they committed the murder.