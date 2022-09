களை சைலண்டா அடிக்கனும்! இல்லையா.. மத கலவரம் பண்ணனும்! திருவாரூர் பாஜக தலைவரின் பகீர் ஆடியோ!

Thiruvarur

oi-Rajkumar R

திருவாரூர் : மத மோதல்களை தூண்டும் விதமாக திருவாரூர் நகர பாஜக ஊடகப்பிரிவுத் தலைவர் செந்தில் ராஜ்குமார் லட்சுமணன் பேசிய ஆடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்ட பாஜகவில் ஊடகப்பிரிவு தலைவராக செந்தில் ராஜ்குமார் லட்சுமணன் என்பவர் இருந்து வருகிறார். இவர் பேசியதாக பரப்பப்பட்டு வரும் ஆடியோ தான் திருவாரூர் மாவட்டம் மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்த நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் குறித்தும் பாஜக இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட கட்சிகள் குறித்தும் மத மோதல்களை தூண்டும் வகையில் அவர் பேசியதாக திருவாரூர் மற்றும் அருகில் உள்ள மாவட்டங்களில் வாட்ஸ்ஆப் குழுக்களில் ஆடியோ ஒன்று பரவி வருகிறது.

The audio of Tiruvarur City BJP media wing chief Senthil Rajkumar Lakshmanan's speech inciting religious conflicts has been released and has caused controversy, there has been a demand to take action in this regard.