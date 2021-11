இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிரமுகர் வெட்டிப்படுகொலை.. நீடாமங்கலத்தில் பதற்றம்.. போலீசார் குவிப்பு!

Thiruvarur

oi-Rayar A

திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிரமுகர் வெட்டிப்படுகொலை செய்யப்பட்டார். நீடாமங்கலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருவதால் போலீசார் குவிக்ப்பட்டுள்ளனர்.

திருவாரூர் மாவட்டம், நீடாமங்கலம் ஒன்றியம் ஒளிமதி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நடேச தமிழார்வன் (48). இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடாமங்கலம் ஒன்றிய செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இவர் கட்சி பணி மட்டுமின்றி, பொதுமக்களின் பல்வேறு பொது பிரச்சனைகளுக்காக போராட்ட களத்தில் குரல் கொடுத்து கட்சி பாகுபாடின்றி பல்வேறு தரப்பினரிடம் நன்மதிப்பை பெற்றவர்.

சென்னையில் இரவு முதல் அதிகனமழைக்கு எச்சரிக்கை.. பல துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்! -

English summary

Communist Party of India leader hacked to death in Thiruvarur district. Police have been mobilized due to the tense situation in and around Needamangalam