1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழகத்தில் தோன்றிய செஸ்?.. பார்வதியுடன் செஸ் விளையாடிய சிவபெருமான்?

Thiruvarur

oi-Vishnupriya R

திருவாரூர்: தமிழகத்தில் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செஸ் விளையாட்டு தோன்றியதாகவும் சிவனும் பார்வதியும் செஸ் விளையாடியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இது 64 கட்டங்களை கொண்டு இருவர் விளையாடும் விளையாட்டாகும். இந்த செஸ் விளையாட்டானது இந்தியாவில் உருவானது என சொல்லப்பட்டதாலும் ஐரோப்பா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இந்த விளையாட்டு பிரபலமானது.

விளையாட்டின் தற்போதைய வடிவமானது ஸ்பெயின் மற்றும் தெற்கு ஐரோப்பியாவின் பிற பகுதியில் 15 ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் பகுதியில் தோன்றியது. இதற்கு சதுரங்கம் என்ற பெயரும் உண்டு. அதாவது தனது அரசனை பாதுகாத்துக் கொண்டு எதிரே விளையாடுபவரின் அரசனை பிடிப்பதே இந்த ஆட்டமாகும்.

