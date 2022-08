நெல் வீணாகவில்லை.. சிதறிக் கிடந்ததை எடுத்து காட்டியுள்ளார் உதயகுமார்.. அமைச்சர் சக்கரபாணி விளக்கம்!

Thiruvarur

திருவாரூர் : கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் வீணாகவில்லை என்றும், நெல் மூட்டைகள் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு அருகாமையில் இருந்த ஒன்று, இரண்டு சிதறிய முளைத்த நெல்லை எடுத்து ஆர்.பி.உதயகுமார் காண்பித்துள்ளார் என்றும் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் கப்பலூரில் உள்ள நுகர்வோர் வாணிபக் கழகத்திற்குச் சென்ற முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், மூடைகளில் இருக்கும் நெல்மணிகள் முளைத்து உள்ளது என்று எடுத்துக் காட்டினார்.

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகளை பாதுகாக்க தி.மு.க. அரசு தவறிவிட்டது. தமிழக அரசின் மெத்தன நடவடிக்கை காரணமாக 5 ஆயிரம் நெல் மூடைகளுக்கு மேல் மழையில் நனைந்து முளைத்துள்ளது எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரின் குற்றச்சாட்டு குறித்து உணவுத்துறை அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி விளக்கமளித்துள்ளார்.

English summary

Former Minister RB Udhayakumar alleged that the paddy grains in the bags had sprouted. Minister Sakkarapani said that the paddy was not wasted.