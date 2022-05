சொந்த வீடு கட்ட ஆசைப்பட்டது தப்பா சார்... உயிரைக்குடித்த லஞ்சம் - நன்னிலம் அதிகாரி சஸ்பெண்ட்

Thiruvarur

திருவாரூர்: கஷ்டப்பட்டு கடனை வாங்கி வீடு கட்டியும் அந்த வீட்டில் வசிக்க முடியாத அளவிற்கு இளைஞரின் உயிரை காவு வாங்கியுள்ளது ரூ.18 ஆயிரம் லஞ்சம். பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின்கீழ் விண்ணப்பித்த இளைஞருக்கு தவணைத் தொகையை விடுவிக்க லஞ்சம் கேட்டு உயிரை குடித்த நன்னிலம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக பணி மேற்பார்வையாளர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உயிரிழந்த இளைஞரின் பெயர் மணிகண்டன் என்பதாகும். வயது 30, திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அருகே உள்ள கமுகக்குடி கிராமத்தில் வசித்து வருகிறார்.

கட்டிடத்தொழிலாளியான இவர் சொந்தமாக வீடு கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தார். அதற்காக இவர் இவர் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்டுவதற்கு விண்ணப்பித்திருந்தார். இதற்கான தொகை ரூ.2.70 லட்சம், 6 தவணைகளாக விடுவிக்கப்படும்.

Manikandan from Nannilam, Tiruvarur committed suicide for not being able to pay bribe to clear his house under PMAY Scheme. The work supervisor of the Nannilam Regional Development Office has been suspended for soliciting bribes to release installments.