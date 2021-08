சட்டசபை தேர்தல் வெற்றி... திருப்பதியில் ஏழுமலையானுக்கு நன்றி சொன்ன துர்கா ஸ்டாலின்

Tirupati

திருப்பதி: சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவியேற்றுள்ள நிலையில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் ஆலயத்தில் துர்கா ஸ்டாலின் சாமி தரிசனம் செய்து வேண்டுதலை நிறைவேற்றியுள்ளார்.

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா, தமிழ்நாடு முழுவதும் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்களில் உள்ள கோயில்களுக்கும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார். ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார் துர்கா ஸ்டாலின்.

கடந்த மே மாதம் தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்றதும், திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் முதல்வரின் இல்லத்திற்கு வந்து ஆலயத்தின் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் கூடுதல் செயல் அதிகாரி தர்மா ரெட்டி தலைமையில் வேத பண்டிதர்கள் முதல்வர் வீட்டிற்கு வந்தனர்.

As Stalin won the assembly elections and became the Chief Minister, Durga Stalin perfomed Sami darshan at the Tirupati Ezhumalayan Temple Thiruchanur Padmavathi Mother Temple and fulfilled his request.