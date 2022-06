திருப்பதியில் அலைமோதும் கூட்டத்தால் லட்டு தட்டுப்பாடு.. ஏழுமலையான் பக்தர்கள் ஏமாற்றம்

Tirupati

திருப்பதி: ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் வருகை அதிகரிப்பு காரணமாக இரண்டு லட்டுக்கள் மட்டுமே ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் தற்போது வழங்கப்படுகிறது. எனவே கூடுதல் லட்டு பிரசாதம் வாங்கிச் செல்லலாம் என்று வந்திருந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.

பணக்கார கடவுளான திருப்பதி ஏழுமலையான தரிசிக்க பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகின்றனர். தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் ஏழுமலையான் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. குறிப்பாக வெள்ளி, சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக உள்ளது. இதனால் உண்டியல் வருமானமும் உயர்ந்துள்ளது.

திருப்பதி என்றாலே பலரது நினைவுக்கு வருவது ஏழுமலையானும் அந்த கோவிலில் கொடுக்கும் பிரசாதமான லட்டும்தான். நெய் வாசமும் முந்திரி, கல்கண்டு, உலர் திராட்சை, ஏலக்காய் என சுவையோடு இருக்கும் லட்டு பிரசாதம் அனைவருக்கும் பிடித்தமானது.

Due to the increase in the number of devotees visiting the Tirupathi Ezhumalayan temple, only two lads are currently offered to each devotee. So the devotees who had come were disappointed that they could go and buy extra Laddu offerings.