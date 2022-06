திருப்பதி ஏழுமலையானை அமெரிக்காவில் தரிசிக்கலாம்.. 8 நகரங்களில் சீனிவாச கல்யாணம்

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

திருமலை: திருமலையில் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் 30 மணி நேரம் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசித்தனர். திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களுக்காக 8 நகரங்களில் சீனிவாச திருக்கல்யாணம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு வாரவிடுமுறை அல்லது பண்டிகை கால விடுமுறை நாட்களில் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது வழக்கம்.

தமிழகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதால் வெள்ளிக்கிழமை இரவு முதல் திருமலைக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது. இதனால் சனிக்கிழமை காலை முதல் வைகுண்டம் காத்திருப்பு அறைகள் நிரம்பி தரிகொண்ட வெங்கமாம்பா அன்னதானக்கூடம் வரை சுமார் 4 கிலோ மீட்டர் தூரம் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர். சுமார் 30 மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Tirupathi temple news: (திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் அமெரிக்காவில் 8 நகரங்களில் சீனிவாச கல்யாணம்)As the number of devotees increased in Thirumalai, they waited for 30 hours and visited Ezhumalayana. On behalf of Tirupati Devasthanam, Srinivasa Thirukkalyanam has been organized for American Indians in 8 cities.