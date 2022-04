விபூதி இட்டு வந்த மாணவியை திட்டிய ஆசிரியை? மதமாற்ற முயற்சி என பெற்றோர் புகார்.. நடந்தது என்ன

Tiruppur

oi-Vigneshkumar

திருப்பூர்: திருப்பூர் அரசுப் பள்ளியில் மதம் மாற்றும் செயல்களில் ஆசிரியை ஈடுபடுவதாக மாணவி ஒருவர் குற்றஞ்சாட்டி உள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பூரில் இயங்கி வரும் அரசுப் பள்ளி ஒன்றில் மாணவியை மதம் மாற்றும் செயல்களில் ஆசிரியை ஈடுபடுவதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.

இளையராஜாவுக்கு ஒன்றல்ல.. 5 பாரத ரத்னா விருது கூட கொடுக்கலாம்! திடீரென புகழ்ந்து தள்ளிய அமீர்

இது தொடர்பாக அந்த மாணவி பேசும் வீடியோவும் சமீபத்தில் இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

English summary

A class 6 student of a government school in Tamil Nadu's Tiruppur has alleged that she was harassed over her religious identity: (நெற்றியில் விபூதி இட்டு வந்த மாணவியைத் திட்டிய அரசுப் பள்ளி ஆசிரியை) Religion conversion to allegations in Tamilnadu.