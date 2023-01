ரத்த வாடை..குப்பை மேட்டில் கிடந்த சடலம்! 3வது கணவனாம்.. ராத்திரியில் டார்ச்சர்! விக்கித்த திருப்பூர்

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி அருகே தெக்கலூரில் குப்பைமேட்டில் இரும்பு கருவியால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்ட 32 வயது பெண் சடலத்தை மீட்டு அவிநாசி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், கொலை செய்து தலைமறைவான மூன்றாவது கணவனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசியை அடுத்து தெக்கலூரில் சாலை ஓரத்தில் இருந்த குப்பை மேட்டில் பெண் சடலம் இருப்பதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் அவிநாசி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து குப்பை மேட்டின் ஓரத்தில் தலையில் அடிபட்ட நிலையில் இருந்த பெண் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட பெண், தெக்கலூர் மகாலட்சுமி நகர் பகுதியை சேர்ந்த பாகுல் என்பவரின் மனைவி சுகன்யா (32) என்பது தெரியவந்தது. சுகன்யாவின் முதல் கணவர் உயிரிழந்த நிலையில் தனது மகன் மற்றும் மகளுடன் பாகுல் என்பவரை மறுமணம் செய்துள்ளார்.

English summary

While the Avinasi police were retrieving the body of a 32-year-old woman who was killed by hitting her with an iron tool at a garbage dump in Thekkalur near Avinasi in Tirupur district, the Avinasi police arrested and imprisoned the third husband who was absconding after the murder.