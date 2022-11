மல்லிப்பூ வச்சு வச்சு வாடுதே.. எப்போதும் இன்ஸ்டா ரீல் தானா? கோபமான கணவன்! சித்ராவுக்கு என்ன ஆச்சு?

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : திருப்பூர் அருகே எப்போதும் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்கள் வெளியிட்டு வந்ததை கைவிட வேண்டுமென்ற கணவனின் பேச்சை கேட்காத இளம் பெண் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தற்போதைய நவீன யுகத்தில் செல்போனுக்கு அடிமையாகி கிடக்கும் இளம் பெண்கள் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணில் அடங்காதது. அற்ப லைக்குகளுக்காகவும் கமெண்டுகளுக்காகவும் வாழ்க்கையை தொலைக்கும் சம்பவங்களும் நடைபெற்று வருகிறது.

இன்ஸ்டாகிராம் பேர் வழிகளின் வலையில் சிக்கி வாழ்க்கையை தொலைக்கும் இளம்பெண்கள் ஒரு பக்கம், இன்ஸ்டாகிராமுக்கு அடிமையாகி மீள முடியாமல் தவிக்கும் குடும்பப் பெண்கள் ஒரு பக்கம் என சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

English summary

The incident of murder of a young woman near Tirupur who did not listen to her husband to stop posting videos on Instagram and social media has caused a shock.