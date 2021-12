News

oi-Rayar A

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நகரில் இருந்து பல்வேறு கிராமங்களுக்கு போதிய அளவில் பேருந்து சேவை இல்லை. காலை நேரத்தில் தினந்தோறும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பயணம் செய்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்கு ஏற்றபடி அதிக பேருந்து வசதி இல்லை.

இவ்வளவு கூட்டம் ஏறினா வண்டி ஓட்ட முடியாது.அரசு பேருந்தை நடுரோட்டில் நிறுத்தி இறங்கி சென்ற டிரைவர்

3 வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து.. மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கினார் குடியரசு தலைவர்

இதனால் அவர்கள் வேறு வழியின்றி பேருந்தில் தொங்கியபடியே ஆபத்தான பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த மாத இறுதியில் மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பொறையார் நோக்கி அரசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது.

English summary

There was a commotion as the bus driver got off saying he could not run the bus as the crowd was high. School and college students travel daily in the morning. But there is not much bus facility to suit them