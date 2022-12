"உங்கள் வீட்டின் பொறுப்பான செல்லப்பிள்ளை" அதுதான் எப்போதும் பெருமை.. திருச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: இளைஞரணி செயலாளர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், திமுக தலைவரின் மகன், கருணாநிதியின் பேரன் என பல்வேறு தருணங்களில் திருச்சி வந்திருக்கிறேன். இந்த பெருமைகளை விடவும், எப்போதும் உங்கள் வீட்டு செல்லப் பிள்ளையாக இருப்பதிலேயே அதிக பெருமை கொள்வதாகவும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதால், பொறுப்பான செல்லப்பிள்ளையாக இருக்க விரும்புவதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம் செல்ல தொடங்கியிருக்கிறார். தென்காசி, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைத் தொடர்ந்து, நீண்ட நாட்களுக்கு பின் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திருச்சிக்கு வந்தார்.

அவருடன் புதிதாக அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற உதயநிதி ஸ்டாலினும் வந்தார். இதனால் உற்சாகமடைந்த திமுகவினர், விமான நிலையத்தில் இருந்து விழா நடக்கும் அரங்கம் வரை பிரம்மாண்ட வரவேற்பை அளித்தனர்.

English summary

