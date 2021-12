எவ்வளவு துணிச்சல் பாருங்க.. திருச்சி அருகே.. போலீஸ்காரரை இடித்து தள்ளி சிட்டாக பறந்த கார்

Trichirappalli

oi-Udhayabaskar

திருச்சி: திருச்சி அருகே சுங்கச்சாவடியில் வாகனத் தணிக்கையில் இருந்த காவலரை பொருட்படுத்தாமல் அவரை இடித்து விட்டு சென்ற காரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

தஞ்சையில் இருந்து திருச்சியில் நோக்கி செல்லும் காரை வழிமறிக்குமாறு கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து வந்த தகவலை அடுத்து சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் அந்த காரை வழிமறித்தார்.

ஆனால் காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் சுரேஷ் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காத ஓட்டுநர் சுங்கச்சாவடியின் தடுப்பை உடைத்துக்கொண்டு வேகமாக சென்றுவிட்டார். இதையடுத்து காரின் பதிவெண்ணை வைத்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர்..

தாத்தா வயசு அவருக்கு.. திமுக நிர்வாகியை திருப்பி தாக்காதது ஏன்? நாதக ஹிம்லர் பரபர விளக்கம்

English summary

Police are searching for a car that crashed into a policeman who was inspecting a vehicle at a toll plaza near Trichy. The Special sub Inspector of Police diverted the car following information from the control room to divert the car from Thanjavur to Trichy.