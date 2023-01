"ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை எதிர்த்தால் பின் விளைவுகள் வரும்" திமுகவுக்கு எச்.ராஜா எச்சரிக்கை!

Trichirappalli

திருச்சி: திமுகவினர் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை தொடர்ந்து எதிர்த்தால் பின் விளைவுளை சந்திக்க நேரிடும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா எச்சரித்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு ஆளுநருக்கு வழங்கிய உரையில் தவறான தகவல்கள் இருந்ததாகவும், பொய்யான தகவல்களை படிக்காத ஆளுநரை பாராட்டுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சில வாசகங்களை சேர்த்தும், பல வார்த்தைகளை விடுத்தும் உரையாற்றியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவை சந்தித்து புகார் அளித்துள்ளது.

அதேபோல் அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆளுநருக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஆளுநருக்கு வழங்கிய உரையில் தமிழ்நாடு அரசு தவறான தகவல்களை அளித்ததாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

மாடுகளுக்கு பெரியம்மை நோய்- வாயே திறக்காததால் திமுக அரசை டிஸ்மிஸ் செய்துடுங்க..சொல்வது எச்.ராஜா

English summary

Senior BJP leader H Raja has warned that DMK will face consequences if they continue to oppose Governor RN Ravi. He said that the speech given by the Tamil Nadu government to the governor contained wrong information and he appreciated the governor did not read the false information.