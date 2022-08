அண்ணாமலை பதவி விலக வேண்டும்.. செருப்பு வீச்சு சம்பவத்தால் கொதித்த காங்கிரஸ் எம்.பி!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீசிய சம்பவத்திற்குப் பொறுப்பேற்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பதவி விலக வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்.பி திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் காரின் மீது பாஜகவினர் செருப்பு வீசிய சம்பவம் கடும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களும் இந்தச் சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், அமைச்சர் காரின் மீதான பாஜகவினரின் செருப்பு வீச்சு சம்பவத்திற்குப் பொறுப்பேற்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பதவி விலக வேண்டும் என திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

கலவரத்தை விரும்பக்கூடிய கட்சியல்ல பாஜக.. இது எங்கள் சித்தாந்தத்திற்கு எதிரானது.. அண்ணாமலை கருத்து!

English summary

Congress MP Thirunavukarasar has said that the incident of throwing a sandal on Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan's car is highly condemnable and BJP state president Annamalai should resign.