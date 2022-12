அமைச்சரானபோது எழுந்த விமர்சனங்களுக்கு செயல்பாட்டால் பதிலடி தருகிறார் உதயநிதி: முதல்வர் பாராட்டு

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: திருச்சியில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய ஒலிம்பிக் அகாடமி அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல் உதயநிதி ஸ்டாலின் பற்றி பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி அமைச்சரான போது விமர்சனம் எழுந்ததாகவும், அந்த விமர்சனங்களுக்கு தனது செயல்பாடுகள் மூலம் அமைச்சர் உதயநிதி பதில் சொல்லி வருவதாகவும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் சுற்றுப்பயணம் செல்லத் தொடங்கியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். கடந்த ஓரிரு மாதங்களாக முதுகுவலியால் சிரமப்பட்டு வந்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மருத்துவர்கள் வழங்கிய அறிவுரையை ஏற்று வெளியூர் நிகழ்ச்சிகளை தவிர்த்து வந்தார்.

இப்போது மீண்டும் வெளியூர்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார். சமீபத்தில் தென்காசி, மதுரை பயணம் செய்து நலத்திட்ட உதவிகளை தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிலையில் இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திருச்சிக்கு வந்துள்ளார்.

இன்று காலை 9.45 மணியளவில் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடனுதவிகள், மணிமேகலை விருதுகள், மாநில அளவிலான வங்கியாளர் விருதுகளை வழங்கினார். தொடர்ந்து புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

ஜீ தமிழை கலக்கிய “குட்டி பெரியார்”.. பிக்பாஸிலும் “செம மாஸ்” -ஸ்டாலின் பாராட்டியது அமுதவாணன் மகனையா?

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has announced that an Olympic Academy with all facilities will be set up in Trichy. Apart from that, talking about Udhayanidhi Stalin, Chief Minister M.K.Stalin praised that there was criticism when he was Udhayanidhi Minister and that Minister Udhayanidhi is responding to those criticisms through his activities.