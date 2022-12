டிச.29ஆம் தேதி திருச்சி வரும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! முன்னேற்பாடுகள் முழு வீச்சில்! தீயாய் நடக்கும் வேலை

Trichirappalli

திருச்சி: வரும் 29ஆம் தேதி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திருச்சி வருவதையொட்டி முன்னேற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

அண்ணா விளையாட்டரங்கத்தில் நடைபெறும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவை அமைச்சர்கள் நேருவும், அன்பில் மகேஷும் மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இதனால் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் முதல்வர் பங்கேற்கும் விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை தீயாய் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Preparations are in full swing for the arrival of Chief Minister Stalin next week. He will be visiting Trichy on the 29th of this month.