திருச்சி வரும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! பிரம்மாண்டம் காட்டும் 2 அமைச்சர்கள்! எகிறும் எதிர்பார்ப்பு!

Trichirappalli

oi-Arsath Kan

திருச்சி: நாளை மறுதினம் நடைபெறும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நாளை மாலை திருச்சி வருகை தருகிறார்.

அண்ணா விளையாட்டரங்கத்தில் நடைபெறும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவை அமைச்சர்கள் நேருவும், அன்பில் மகேஷும் மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இதனால் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் முதல்வர் பங்கேற்கும் விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை முழு வீச்சில் செய்து வருகின்றனர்.

வரப்போகும் ஆபத்து? சீனாவில் பரவும் BF.7 அலையால் புதிய வகை கொரோனா பிறப்பெடுக்குமா? என்ன நடக்கும்?

English summary

Chief Minister Stalin will visit Trichy tomorrow evening to participate in the government welfare program assistance function which will be held the day after tomorrow.