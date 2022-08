ஸ்ரீரங்கம் கோவில் எதிரே ‘கடவுள் இல்லைனு’ சொன்னவர் சிலை! அதை உடைக்கனும்! தனலை கிளப்பிய கனல் கண்ணன்..!

Trichirappalli

திருச்சி : உலகப் புகழ் பெற்ற திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் முன்பு இருக்கும் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னவரின் சிலை என்றைக்கு உடைக்கப்படுகிறதோ அன்றுதான் ஹிந்துக்களின் உண்மையான எழுச்சி நாள் என்று சினிமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டரான கனல் கண்ணன் பேசி இருப்பது பெரும் பரபரப்பையும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தையும் ஒரு சேர உருவாக்கி இருக்கிறது.

சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெரியார் சிலைகள் திராவிடர் கழகம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த சிலைகள் அடிக்கடி சேதப்படுத்தப்படுவது, அவமரியாதை செய்யப்படுவது உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் அரங்கேறி வருகின்றன.

இதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படாமல் இருக்க அந்த சிலைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சினிமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டரான கடல் கண்ணன் பெரியார் சிலையை குறிப்பிட்டு அவதூறாக பேசியுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் கண்டனங்களை பெற்றுள்ளது.

சேலம் மாட்டிறைச்சிக்கு தடை- ஶ்ரீரங்கம் பெரியார் சிலையை அகற்றுவீர்களா? திமுக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி

English summary

Cinema stunt master Kanal Kannan has created a lot of excitement and discussion on social media when the statue of the man who said there is no God is broken in front of the world famous Trichy Srirangam temple is the real uprising of Hindus.