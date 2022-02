யாருமே இல்லாத டீக்கடையில் யாருக்குப்பா.. தேமுதிக பரிதாபங்கள்.. திருச்சியில் "திருதிரு சம்பவம்!"

Trichirappalli

oi-Vishnupriya R

திருச்சி: திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் அருகே தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா பிரச்சாரம் செய்ய வருவதற்கு முன்னர் கட்சியின் பேச்சாளர் ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு தொண்டர்கள் யாரும் இல்லாத நிலையிலும் அரை மணி நேரமாக பிரச்சாரம் செய்த வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் வரும் 16 ஆம் தேதி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக தலைமையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுகின்றன.

அதே வேளையில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, தேமுதிக, மக்கள் நீதி மய்யம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுகின்றன. நாளையுடன் பிரச்சாரம் ஓய்வதால் இன்றும் நாளையும் வேகமாகவும் விவேகமாகவும் மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள்.

English summary

DMDK activist in Trichy speaks for campaign in dias as no one was there to listen.