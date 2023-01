ஆளுநர் "உண்மையை சொல்லாமல்" விட்டாரேனு சந்தோஷப்படுங்கள்.. எச்.ராஜா திகுதிகு வார்னிங்

Trichirappalli

oi-Vishnupriya R

திருச்சி : தமிழ்நாடு ஆளுநரை தொடர்ந்து எதிர்த்தால் பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும். அவரை விமர்சிப்பதை கைவிட்டால் தி.மு.க.வினர் ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருச்சி பாலக்கரை மண்டல பா.ஜ.க. சார்பில் வி.எம்.பேட்டையில் நம்ம ஊர் மோடி பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. சிறப்பு விருந்தினராக பா.ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா கலந்துகொண்டு, பொங்கல் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசளித்தார்.

விழாவில் கலந்து கொண்ட எச்.ராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் அளித்த பேட்டியில் ஆளுநர் மற்றும் பா.ஜ.க.வை வேண்டுமென்றே தாக்குகிறார்கள்.

English summary

BJP Senior leader H.Raja warns DMK that if they want to save their power in state then they should not criticise the Governor of Tamilnadu.