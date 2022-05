குமட்டும் ஆபாசம்! செக் வைத்த சைபர் கிரைம் போலீஸ்! கையெடுத்து கும்பிட்ட திருச்சி சாதனா! பகீர் வீடியோ!

Trichirappalli

திருச்சி : டிக்டாக்கில் பிரபலமாகி தற்போது இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் லைவ்வில் ஆபாசமான செய்கைகள் மற்றும் அசிங்காக பேசி வரும் திருச்சி சாதனா குறித்த புகார்கள் வந்ததால், காவல்துறையினர் நோட்டீஸ் அனுப்பியதாகவும், இனிமேல் ஆபாசமாக பேசி நடிக்க மாட்டேன் என கையெடுத்து கும்பிட்ட வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

கொரோனா காலத்திற்கு முன்பாக மியூசிக்கலி டிக்-டாக்ஆக மாறிய போது ரவுடி பேபி சூர்யா, ஜி.பி.முத்து வரிசையில் சமூக வலைதளவாசிகளிடையே மிகவும் பிரபலமாக இருந்தவர் திருச்சி சாதனா.

ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நடிப்பு நடனம் காமெடி என கலக்கி வந்த அவர் நாட்கள் செல்ல செல்ல ஆபாச பாதைக்கு மாறினார். தொடர்ந்து அரைகுறை ஆடையுடன், இரட்டை அர்த்த வசனங்கள், கெட்ட வார்த்தைகள் பேசி பிரபலமானார்.

டபுள் மீனிங் டயலாக்.. முக்கல் முனகல் பாட்டுகள்.. டிக்டாக்கில் விளையாடும் எஸ்ஐ.. அதுவும் டூட்டியிலேயே

English summary

The video has been released after the police sent a notice following complaints about Trichy Sadhana, who has become popular on DickTalk and is currently speaking live on Facebook and talking obscenely.