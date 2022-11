ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் திருப்பம்.. உண்மை கண்டறியும் டெஸ்ட்! 12 ரவுடிகள் சம்மதம்! சிக்கும் குற்றவாளி?

Trichirappalli

திருச்சி: கே.என்.நேருவின் தம்பி ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு 12 பேர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர். ராமஜெயம் கொல்லப்பட்டு 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. கொலைக்கான காரணம் குறித்து துப்பு கிடைக்காத நிலையில் சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் 12 ரவுடிகளிடம் உண்மை கண்டறியும் சோதனை சம்மதம் பெற்றுள்ளனர்.

தமிழகத்தின் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் சகோதரர் ராமஜெயம் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடை பயிற்சிக்குச் செல்லும்போது கடத்தப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யபட்டார்.

பத்து ஆண்டுகளைக் கடந்தும் இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கொலைக் குற்றவாளிகள் யாரென்று அடையாளம் காணப்பட முடியவில்லை. சிபிஐ, சிபிசிஐடி என பல்வேறு பிரிவினரின் விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து தற்போது நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சிபிசிஐடி சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் எஸ்பி ஜெயக்குமார் தலைமையில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் மேலும் 30 பேரிடம் விசாரணை- ஹைகோர்ட்டில் எஸ்.ஐ.டி தகவல்

12 people have consented to the truth test in the murder case of KN Nehru's younger brother Ramajayam. It has been 10 years since Ramajayam was killed. In the absence of clues about the reason for the murder, the Special Investigation Division officials have obtained the consent of 12 raiders for truth tests.